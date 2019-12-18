Банк «Зенит» за 11 месяцев 2019 года показал по РСБУ чистую прибыль в размере 3,1 млрд рублей, что более чем в шесть раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



«Банк «Зенит» улучшил финансовый результат по РСБУ в шесть раз. Этому способствовали улучшение качества кредитного портфеля и успешно проведенная интеграция с АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк». У банка высокий уровень показателя достаточности капитала, что говорит о его устойчивости и надежности», — отметил главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.



Активы банка за отчетный период увеличились на 6 млрд рублей и достигли уровня в 252 млрд рублей. Собственный капитал вырос на 3,5% и составил 37,5 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель показал рост с начала года на 5,6% и до вычета резервов составил 155 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц сформирован в размере 114 млрд рублей, физических лиц — 41 млрд рублей.

С января по ноябрь 2019 года банк нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 10,3% до 170 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 2,9 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционный доход до вычета резервов составил 12,8 млрд рублей, что на 49,5% выше результата 11 месяцев 2018 года.