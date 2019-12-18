Численность рабочей силы в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, говорится в сообщении Росстата.

В октябре в общей численности занятого населения 31,8 млн человек, или 44,1%, составляли штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось еще 1,4 млн человек. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам в октябре текущего года, составило 33,2 млн человек и было больше, чем в октябре 2018 года, на 40 тыс. человек (на 0,1%).

При этом в ноябре 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные. Зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек, в том числе 0,5 млн человек получали пособие по безработице.

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 ноября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 36,9 тыс. человек, или 0,03%. Миграционный прирост на 85,8% компенсировал естественную убыль населения.