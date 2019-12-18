Активы банка за отчетный период увеличились на 6 млрд рублей и достигли уровня в 252 млрд рублей. Собственный капитал вырос на 3,5% и составил 37,5 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель показал рост с начала года на 5,6% и до вычета резервов составил 155 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц сформирован в размере 114 млрд рублей, физических лиц — 41 млрд рублей.

С января по ноябрь 2019 года Банк ЗЕНИТ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 10,3% — до 170 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 2,9 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционный доход до вычета резервов составил 12,8 млрд рублей, что на 49,5% выше результата 11 месяцев 2018 года.

«Банк ЗЕНИТ улучшил финансовый результат по РСБУ в 6 раз. Этому способствовали улучшение качества кредитного портфеля и успешно проведенная интеграция с

АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк». У Банка высокий уровень показателя достаточности капитала, что говорит о его устойчивости и надежности», — отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

На 1 декабря 2019 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 16,0% при минимально допустимом значении 8,0%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 11,0% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 11,0% при минимальном нормативном значении 6,0%.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 декабря 2019 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 92% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3— 101% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 62% при максимальном значении 120%.