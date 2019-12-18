Банк России 18 декабря объявил о досрочном завершении финансового оздоровления Банка ДОМ.РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

«Банк России рассмотрел и принял к сведению отчет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», — говорится в сообщении

Отчет рассмотрен 18 декабря 2019 года.

Согласно заявлению регулятора, по итогам оздоровления восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. «Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора», — отмечает ЦБ.

