Чистый спрос россиян на наличную валюту практически не изменился в октябре по сравнению с сентябрем при некотором увеличении как спроса, так и предложения, при этом чистый спрос на доллары увеличился, на евро — снизился. Об этом сообщает ЦБ в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 4% и составил в эквиваленте 4,4 млрд долларов. Спрос на доллары США увеличился на 10%, на европейскую валюту — уменьшился на 9%, до 3 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с сентябрем на 3% до 2,4 млрд долларов. Долларов было куплено на 7% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 25% меньше. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2019 года физическими лицами было снято 2 млрд долларов, что на 13% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) увеличилось в октябре по сравнению с сентябрем на 3% до 3 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов выросло на 3%, евро — на 5%, составив 2 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

В октябре россияне продали банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 3% к сентябрю). Продажи долларов практически не изменились, евро — выросли на 10%. На свои валютные счета физлица зачислили 1,8 млрд долларов наличной инвалюты (также плюс 3%).



В октябре 2019 года, как и месяцем ранее, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту составил примерно 1,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 26%, на европейскую валюту — снизился на 35%.

