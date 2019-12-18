Биометрическая идентификация может заменить систему пропусков сотрудников в компаниях, система уже тестируется Ассоциацией развития финансовых технологий (ассоциация «ФинТех»). Об этом журналистам сообщил журналистам директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.

«У нас сейчас достаточно много обсуждений. Еще один потенциально интересный всем вариант — биометрические системы контроля доступа в организации, — рассказал он. — Когда мы, собственно, отказываемся от карточки, по которой мы ходим, и идентифицируемся по ладони или по лицу — вот такие кейсы действительно интересны рынку».

По словам Зимина, ведется работа над проектом по внедрению биометрии взамен идентификации с помощью паспорта, что позволит сократить время обслуживания клиентов, а также по использованию биометрии в антифрод-системах банков. «Интерес вызывает биометрический антифрод, когда банк может подтвердить операцию, не звоня ему [клиенту], а по биометрии лица или совокупности биометрии лица и голоса», — добавил он.

Кроме того, ЦБ совместно с ассоциацией «ФинТех» прорабатывают возможности использования биометрии в московском метро.

С 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система. Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать дистанционно и государственные услуги.