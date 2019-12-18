Банк «Столичный Кредит» снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Классического» составит 4,9—5,25% годовых (ранее — 5,5—6,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Комфортный» открывается под 4,8—5,2% годовых (вместо 5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов — 91, 181, 367 и 540 дней.

«Пенсионный» (от 91 до 540 дней) оформляется под 4,8—5,2% годовых (прежде — под 5,2—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Копилка» (на 367 дней) привлекается под 5% годовых (вместо 5,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей.

Все вклады можно пополнять.