Банк России сохранил на прежнем уровне совокупный лимит по операциям РЕПО в иностранной валюте.

«С 1 января 2020 года максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте сохранен на прежнем уровне, эквивалентном 15 млрд долларов США», — сообщает пресс-служба регулятора.



Как уточняется, параметры проведения операций в случае их возобновления будут устанавливаться отдельным решением.

