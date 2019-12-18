Банк «Восточный» досрочно выполнил предписание Центробанка, рассказал руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК . Речь идет о сумме не менее 5 млрд рублей, пишет издание.

«В банке действительно недавно закончилась проверка, и получено предписание, которое было выполнено досрочно», — сообщил Аветисян, отказавшись комментировать детали. По его словам, банк выполнил предписание в полном объеме без пробития обязательных нормативов.

Также Аветисян сообщил, что на данный момент банк реализует мероприятия по продаже непрофильных активов, и пояснил, как удалось поднять капитал банка. «На вопрос, как удалось поднять капитал банка, отвечаю: исключительно за счет прибыли, которую генерит банк благодаря эффективному менеджменту. Банк провел ряд мероприятий по резкому сокращению затрат, оптимизации численности штата, сокращению рекламного бюджета», — рассказал банкир.

По словам двух источников РБК в банке, речь идет о выполнении предписания объемом 5,8 млрд рублей. Один из них уточнил, что банк получил акт проверки на 5 млрд рублей и направил регулятору возражения, после чего сумма предписания выросла.

«На сегодняшний день у банка нет неисполненных предписаний и банк не нарушает ни один из нормативов достаточности капитала», — сказали РБК в пресс-службе «Восточного».