Компания «Финвижн» всегда готова заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok, сообщил руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК .

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению. Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит», — сказал Аветисян.

В июне 2019 года Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Позднее «Восточный» подал два иска к Майклу Калви и Baring Vostok.