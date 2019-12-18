Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы об аресте имущества двенадцати физических лиц, контролировавших КБ «Метрополь», говорится в определении суда.

Ходатайство агентства будет рассмотрено судом 19 декабря. Такое требование было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка и взыскании с них 983,8 миллиона рублей.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, замещению ликвидных активов на права требования к техническим компаниям.

Кроме того, контролирующими банк лицами не предпринимались предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства КБ «Метрополь». Указанные действия контролирующих банк лиц, по мнению АСВ, стали причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.

Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2017 года признал банк «Метрополь» банкротом.