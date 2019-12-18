Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка по его обязательствам на 141,39 млрд рублей. Уведомление об этом опубликовано в среду на сайте АСВ.

«Заявление подано 16 декабря 2019 года в отношении Мусина Р. Р., Мингазетдинова И. А., Тагировой Н. Ш., Насырова Р. И., Мерзлякова В. А., Мещанова С. В., Якушкиной Р. Н., Долотина Р. Р., Хакимова Р. Р., Фаттаховой Г. И., Загидуллина М. Р.», — указано в сообщении.

Напомним, совладелец Татфондбанка Роберт Мусин занимал пост его председателя правления и входил в совет директоров. Рамиль Насыров, Наиля Тагирова, Вадим Мерзляков, Гузель Фаттахова, Рустам Хакимов, Роза Якушкина входили в правление банка. Еще один совладелец банка Ильдус Мингазетдинов был членом совета директоров. Сергей Мещанов в определенный момент времени занимал пост зампреда правления Татфондбанка. Марат Загидуллин был председателем правления Татфондбанка до Мусина. Ренат Долотин и Марат Загидуллин в период санации Татфондбанком банка «Советский» были переброшены из одного банка в другой и возглавляли правление и совет директоров «Советского» соответственно.

АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татфондбанке, установило, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, топ-менеджеры не осуществляли мер по предупреждению банкротства банка. Указанные действия и бездействие привели к существенному ухудшению финансового положения Татфондбанка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Перечисленные обстоятельства по закону «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, поясняют в АСВ и заверяют, что агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

Напомним, что ряд бывших топ-менеджеров Татфондбанка находятся под следствием. В частности, в июле этого года Роберту Мусину были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанк временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 млрд рублей. Кроме того, Мусиным был заключен ряд договоров о выделении кредитной линии фирме, деятельность которой он контролировал через ряд юридических лиц. Более 19 млрд рублей, полученные по договорам, не были возвращены. Общий ущерб от действий Мусина, как сообщалось, превысил 53 млрд рублей.

Летом 2018 года арбитраж Татарстана признал Мусина банкротом .



Лицензия у Татфондбанка была отозвана 3 марта 2017 года, а 11 апреля того же года он был признан банкротом.