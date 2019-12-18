Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг МСП Банка на уровне «A+(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка обусловлен его «удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля, адекватной оценкой фондирования и ликвидности, а также поддержкой со стороны АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (банк на 100% находится в собственности Корпорации МСП), поясняется в релизе АКРА .

Бизнес-профиль МСП Банка («bbb») учитывает специфику и риски его деятельности, которые во многом соответствуют модели института развития. Основным приоритетом является развитие сегмента МСП, которому, по мнению АКРА, присущи высокие кредитные риски. Однако существенная текущая поддержка государства и его участие в деятельности банка частично снижают данные риски. Стабильность операций во многом обеспечивается устойчивой базой фондирования, которую формируют преимущественно государственные средства, указывают аналитики.

«МСП Банк накопил существенный объем проблемных активов, которые сформировались преимущественно в период до 2016 года. В частности, АКРА отмечает значительный объем «токсичных» требований к банкам, что обусловило операционную трансформацию бизнес-модели банка. Теперь она предполагает прямое финансирование субъектов МСП вместо предыдущей двухуровневой системы взаимодействия с ними через банки. Так, за период с начала 2017 года по девять месяцев 2019-го МСП Банк сократил фондирование банков-партнеров с 81 млрд до 12 млрд рублей», — говорится в релизе.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как сильную, несмотря на слабые показатели прибыльности. Капитализация поддерживается преимущественно за счет капитальных вложений со стороны государства. Последнее такое вливание в размере 5 млрд рублей, произведенное в августе 2019 года, обеспечило увеличение уставного капитала банка примерно на 20%, что способствовало росту норматива Н1.2 до 17%. АКРА ожидает снижения данного коэффициента в следующие 12 месяцев, поскольку не исключает агрессивного роста активных операций банка при сохранении ограниченного уровня рентабельности. Несмотря на это, МСП Банк, по оценкам АКРА, в следующие 18 месяцев будет способен выдержать достаточно существенное изменение стоимости риска без нарушения норматива достаточности капитала Н1.2, следует из релиза.

Способность банка генерировать прибыль остается слабой, что характерно для модели института развития.

Оценка риск-профиля снижена с «адекватной» до «слабой» ввиду агрессивного роста объема кредитных операций (прирост кредитного портфеля примерно на 63% за последние 12 месяцев) при уровне потенциально проблемных кредитов, не демонстрирующем тенденцию к снижению. По оценкам АКРА, доля потенциально проблемных кредитов в портфеле составляет примерно 13%.



Агентство в числе прочего отмечает наличие у МСП Банка существенной суммы проблемных требований к банкам. Однако адекватный, по мнению АКРА, уровень резервов по данным требованиям в значительной степени снижает кредитные риски.

