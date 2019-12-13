ВТБ считает преждевременными возможные шаги ЦБ по ужесточению требований к выдаче ипотеки гражданам с высокой долговой нагрузкой, заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В своем докладе ЦБ сообщил о возможном введении с июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Этот показатель уже применяется при выдаче потребительских кредитов. По мнению регулятора, такая мера снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам.

«Учитывая низкий уровень проникновения ипотечного кредитования в России, подтвержденный в том числе ЦБ, высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и банковского рынка в целом, мы считаем преждевременным внедрение дополнительных ограничительных мер в рамках ипотеки», — отметили в ВТБ.

Там предупредили, что ужесточение кредитной политики в ипотечном сегменте может привести к сокращению объемов кредитования.