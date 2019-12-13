Со второго полугодия 2020 года вступят в силу новые правила проведения техосмотра автомобилей, в преддверии чего все СТО должны пройти аккредитацию Российского союза автостраховщиков (РСА). Исполнение новых требований может привести к сокращению количества СТО, которых в ряде регионов и без того недостаточно. Такое мнение высказал вице-президент ВСС Сергей Ефремов.



«РСА предстоит провести сертификацию 5,2 тысячи станций ТО, персонально выехав на каждую, что невозможно сделать при нынешнем составе РСА», — говорит он.

Реформа предполагает, что на пунктах ТО должно быть установлено сертифицированное оборудование для проведения техосмотра, диагностическая карта должна формироваться непосредственно в Единой автоматизированной системе техосмотра исключительно в электронном виде. Кроме того, изменения в закон о техосмотре предусматривают введение его обязательной фотофиксации с привязкой к геолокации, для чего потребуется оборудовать СТО камерами.

По словам Ефремова, предстоящие расходы на исполнение новых требований при нынешней стоимости прохождения техосмотра, которую региональные власти зачастую устанавливают на минимальном уровне 300—400 рублей, сделает бизнес убыточным. Учитывая, что проведением ТО в основном занимается малый и средний бизнес, для многих предпринимателей расходы рискуют оказаться непосильными, что приведет к дефициту пунктов прохождения ТО в регионах и, как следствие, к дополнительным трудностям для автомобилистов, ведь без диагностической карты прохождения техосмотра нельзя будет оформить полис ОСАГО , а штраф за отсутствие техосмотра составит 2,5 тыс. рублей.

По оценки РСА, сейчас распределение станций ТО неравномерно и есть регионы, где уже ощущается их дефицит.

«Учитывая, что существуют требования со стороны ГИБДД к дополнительному контролю за общественным транспортом, на наш взгляд, в ряде регионов может возникнуть необходимость резко увеличить количество пунктов ТО, а не сокращать», — говорит Сергей Ефремов, добавляя, что по предварительным оценкам речь идет о 10 тыс. пунктов.