Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке. Такая технология используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и для бесконтактной оплаты банковскими картами. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно, сказал один из источников.

НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря, рассказал один из собеседников РБК.

Банк России работает над различными способами реализации сервиса с2b-платежей (от физических лиц — бизнесу) в СБП — QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и другое, сообщил изданию представитель регулятора. В НСПК отметили, что ряд банков и ретейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа [через NFC-технологии], но конкретные варианты пока обсуждаются. «Говорить о деталях и сроках его [способа оплаты] внедрения преждевременно», — отметил представитель НСПК.

По мнению экспертов, первые тестовые трансакции могут быть проведены в 2020 году. На сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП, считают эксперты.