Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов назвал слухами информацию овозможности передачи контрольного пакета акций Сбербанка другой госструктуре.

Ранее во вторник об обсуждении в правительстве такого варианта сообщило агентство Reuters. По данным его источников, рассматривать схемы передачи контрольного пакета акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень Кабмина. В качестве причины в статье был назван конфликт интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такой передачи, Швецов отметил, что подобные «слухи 20 лет ходят».

«У Высоцкого есть песня хорошая», — добавил первый зампред ЦБ, видимо имея в виду песню «Слухи». Припевом в ней выступает фраза: «Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам // А беззубые старухи их разносят по умам».

В настоящее время доля ЦБ РФ в Сбербанке минимально разрешенная законом — 50% плюс одна акция, напомнил Швецов.