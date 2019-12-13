Нарушая 10-летнюю традицию, организаторы изменили главную номинацию. Вместо «Легенды индустрии» была вручена премия «Легендарной команде». Таковой признали Уралсиб | Private Bank, много лет возглавляемый Ольгой Дегтяревой.



Лидеры индустрии отметились и во многих других категориях. «Лучшим российским банком для состоятельных частных клиентов» вновь стал Газпромбанк Private Banking. Главным иностранным банком для крупных частных клиентов жюри признало Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Звание «Инвестиционной компании года» досталось Фридом Финанс.



Управляющей компанией номер один была признана УК «Альфа-Капитал». Сам «Альфа-Банк» объявлен победителем в категории «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Победа в другой банковской номинации – «Лучший банк в странах СНГ и Балтии» – досталась Rietumu Banka.



Новые для Премии имена прозвучали в юридических номинациях. «Юридическим консультантом года» стала компания Baker McKenzie. «За лучший сервис по защите активов» наградили NOA Circle. В свою очередь, BKHK Law Firm забрала приз «За лучшее юридическое и налоговое структурирование частного капитала».



Еще одно новое имя – Affluence Private Concierge, ставшая победителем в номинации «Консьерж-сервис года». Главный дебютант – mkb private bank, признанный «Стартом года».



Компании, наиболее ярко проявившие себя в обслуживании обеспеченных семей – «Мультисемейный офис года» CONFIDERI Family Office и «Single family office» – Verba Private Wealth.



Наконец, были объявлены победители в четырех персональных номинациях. Звание «Джентльмен индустрии» досталось Игорю Рябову из UniCredit Private Banking Russia. Евгения Тюрикова из Sberbank Private Banking получила награду как «Леди индустрии». Победителем в номинации «Банкир года» назван Владимир Верхошинский из «Альфа-Банка» Звание «Инвестиционного консультанта года» в этом году перешло к Антону Горелову из Sberbank Private Banking.



Церемонию в этом году вели участники шоу «Импровизация» на ТНТ Антон Шастун и Дмитрий Позов. Председателем жюри Премии стал управляющий партнер МEDIACRAT Арман Джилавян. Вместе с ним решения выносили член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев, бизнесмен и меценат Александр Гафин, генеральный директор «РОСНАНО Капитал» Ирина Рапопорт, генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин, а также издатель SPEAR’S Russia Дарья Фигуркина.



SPEAR’S Russia Wealth Management Awards – первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR’S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно проводит в Лондоне.

Организаторы Премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант – PwC.



Официальные партнеры Премии:

Chivas Regal Ultis;

Цепочка торговых центров класса люкс El Corte Ingles;

ULTIMA Яндекс.Такси.

Подробности читайте на официальном сайте Премии и в Facebook .