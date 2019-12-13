Контрольный пакет акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ, может быть передан другой государственной структуре, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Обсуждение этого вопроса уже вышло на уровень правительства РФ.

«Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре», — сказали Reuters три источника. Рассматривать схемы передачи акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства, сообщил агентству один из банкиров.

«Насколько известно, никаких решений [о передаче доли Сбербанка] не принято», — сообщил Reuters источник, близкий к наблюдательному совету Сбербанка. Еще один собеседник агентства сказал, что пока дальше обсуждений вопрос не продвигается.

По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олега Осипова, в правительстве РФ обсуждаются разные вопросы, но конкретно по этому никаких решений пока нет. В Сбербанке сообщили ТАСС, что не комментируют рыночные слухи и предположения.

Государство через ЦБ владеет 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка, акции банка, находящиеся в публичном обращении, — одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть доли акций компании, находящихся в свободном обращении, принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.