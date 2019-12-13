Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запустила федеральную акцию к Новому году, которая продлится до 20 января 2020 года.

В акции «Спасибо! Подарков хватит на всех!» задействовано более 15 крупных партнеров программы. Клиенты могут получить повышенные бонусы «Спасибо» за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения, следует из сообщения Сбербанка .

Так, в рамках акции можно получить обратно до 100% стоимости покупки бонусами «Спасибо», а также обменять бонусы на промокод со скидкой или купон на специальные призы и подарки от магазинов-партнеров. «Вариантов подарков много: это ювелирные украшения, туры, техника и электроника, подписка на онлайн-кинотеатры, одежда и обувь, велосипеды и многое другое», — указывают в Сбербанке.



Подробнее об акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка».

