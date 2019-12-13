Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области выявили зарубежный сайт, который хранит за пределами страны персональные данные россиян и жителей Казахстана, говорится в сообщении ведомства.

«Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян», — поясняет Роскомнадзор.

В настоящее время сайт внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.