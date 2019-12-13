РосДорБанк увеличил уставный капитал посредством допэмиссии акций. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк разместил обыкновенные бездокументарные акции в количестве 4 804 320 штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая. Таким образом, уставный капитал банка вырос почти на 596 млн рублей. Размер уставного капитала банка до допэмиссии — порядка 1,286 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Цена размещения бумаг составила 156 рублей за одну акцию. Собственный капитал банка увеличился более чем на 749 млн рублей и составил 2,756 млрд.

Увеличение уставного капитала и изменения в составе акционеров РосДорБанка стали одними из основных шагов в рамках подготовки к реализации стратегии его развития до 2025 года.

«Увеличение уставного капитала стало не только расширением финансовых возможностей банка, но и привлечением в качестве новых акционеров лиц, активно вовлеченных в процесс строительства, реконструкции и сервисного обслуживания важнейших дорожных магистралей», — говорится в сообщении.