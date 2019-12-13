Компания «Росагролизинг» получила на этот год 7 млрд рублей госпомощи в виде взноса в капитал, но с 2020 года переориентируется на другую форму поддержки — субсидии на выпадающие доходы, хотя до 2021-го сохранится и прямая докапитализация. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» генеральный директор компании Павел Косов.

«Финансовый план, который мы согласовали с нашим акционером в лице правительства, предполагает, что компания должна в течение трех лет, до 2021 года включительно, получить еще три раунда капитала. Параллельно будет действовать субсидия на выпадающий доход», — отметил он.

Косов подчеркнул, что субсидия предназначена не для увеличения доходности компании. «Эта субсидия предназначена для того, чтобы мы начиная с 2021 года, если, конечно, перед нами не будет поставлено других каких-то сверхзадач, за капиталом в правительство больше не приходили. За счет этой субсидии мы сможем привлекать деньги на других рынках и, сохраняя наши льготные условия, наращивать тем самым свой портфель», — пояснил глава компании.

По его словам, сейчас речь идет о том, что «Росагролизингу» три года ежегодно будет выделяться по 8 млрд рублей в капитал, а помимо этого компания будет привлекать средства через размещение облигаций и банковские кредиты. Пока в первую очередь рассматривается выход на публичный рынок капитала, этот вопрос будет решаться в конце года на совете директоров. «Склоняемся к тому, чтобы сделать первый выпуск в первом полугодии 2020 года, на 5 миллиардов рублей», — уточнил Косов.

«Смысл субсидии на выпадающий доход как раз в том, чтобы мы могли привлекать деньги с рынка, сохраняя наши условия, в том числе и ставки для наших клиентов на уровне 3—3,5%», — отметил он.

Топ-менеджер подчеркнул, что при новой форме помощи, в отличие от прямых вливаний в капитал, «объемы поддержки будут меньшими и с большей отдачей на вложенный рубль».

Косов рассказал, что в этом году «Росагролизингу» уже были выделены средства по выпадающим доходам — «в минимальном объеме» (не более 1 млн рублей), чтобы «запустить сам механизм, понять его функционирование». Как следует из слов гендиректора компании, на следующий год на эту программу в бюджете заложено 1,1 млрд рублей.

«Если нас сейчас отключить от любых мер господдержки, то мы как минимум сможем сохранять капитал. При этом точно не сможем тиражировать наши объемы», — заметил глава «Росагролизинга».



«Что касается показателей, для нас основной KPI — это количество переданной техники в единицах и деньгах и уровень собираемости. По портфелю мы действительно собираемся расти, и начиная с 2021 года без докапитализации со стороны государства сможем ежегодно закупать и передавать в лизинг объем техники не менее чем на 40 миллиардов рублей, а к 2024 году стабилизировать эту цифру на уровне 45 миллиардов рублей», — указал Косов.

