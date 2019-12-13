Банк «Ренессанс Кредит» запустил Samsung Pay и Google Pay. Теперь владельцы карт банка платежной системы Mastercard смогут оплачивать покупки с помощью своих смартфонов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная технология делает покупки еще более удобными: достаточно поднести смартфон к терминалу на кассе в торговой точке. Также значительно упрощается процесс оплаты через платежные терминалы с наличием бесконтактной технологии и в мобильных приложениях с поддержкой соответствующих сервисов», —прокомментировала старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами «Ренессанс Кредита» Наталья Ищенко.

Google Pay можно подключить как в мобильном банке «Ренессанс Кредит», так и через приложение самого сервиса. Подключение Samsung Pay доступно только в одноименном приложении.

Samsung Pay благодаря собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission) позволяет производить оплату на любых типах терминалов, в том числе тех, которые не поддерживают стандартную NFC-технологию для бесконтактной оплаты. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтверждать отпечатком пальца, радужкой глаз или ПИН-кодом, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен. Для защиты данных на программном и аппаратном уровнях на устройствах, независимо от операционной системы, используется специальная платформа безопасности Samsung KNOX.