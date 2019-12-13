Банк России установил официальные курсы валют на 18 декабря.

Курс доллара понизился на 23,6 копейки, составив 62,5326 рубля (62,7686 рубля на 17 декабря). Курс евро снизился на 26,3 копейки до 69,6801 рубля (с 69,9431 рубля на 17 декабря).

На Московской бирже на 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 19 копеек, валюты стоят 62,62 и 69,8 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,46—62,75 рубля за доллар и 69,6—69,88 рубля за евро.