Количество выданных новых кредитных карт в ноябре 2019 года составило 0,82 млн. ед., сократившись на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (54,0 тыс. ед.), Московской области (40,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (30,8 тыс. ед.), Свердловской области (25,6 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (24,9 тыс. ед.).

Самая серьезная динамика снижения выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).

Меньше всего количество выданных новых кредитных карт сократилось в Ростовской области (-21,7%), Ханты-Мансийском АО (-21,8%), Ставропольском крае (-22,2%), а также в Иркутской (-23,6%) и Омской (-25,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.