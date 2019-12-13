Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, даст полномочия региональным властям самим установить льготную ставку по ипотеке для расселения аварийных домов, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Субъекты РФ могут потратить данные средства [из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства] для того, чтобы использовать институт так называемой социальной ипотеки. Причем мы не прописываем в законе, какая это процентная ставка. Субъекты сами должны ее определить», — сказал Якушев.

По его словам, достаточно большое количество людей не готовы ждать, когда дойдет их очередь для расселения из аварийного дома за счет предоставления нового жилья или компенсации на его покупку, и их доходы позволяют взять ипотеку.