Количество банкоматов в России в III квартале этого года выросло до 192,5 тыс. штук — это максимум со II квартала 2018 года, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные регулятора. Если до конца года их количество не упадет, то 2019 год станет первым начиная с 2014 года, когда по его итогам будет зафиксирован рост.

Тенденция этого года в меньшей степени затронула крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ, на которые приходится почти половина банкоматного парка. Банки с меньшим количеством банкоматов, наоборот, расширяют парк устройств.

При общем росте числа банкоматов в последние годы доля операций по снятию наличных неуклонно снижается. По данным ЦБ, на конец III квартала она составила 7,1% по числу операций и 31,5% по объему. Год назад эти показатели были соответственно 9,7% и 37%.

По словам экспертов, банки уделяют основное внимание повышению функциональности каждого устройства. Модернизация платежной инфраструктуры включает в себя появление новых банкоматов с дополнительными опциями — функциями по безналичной оплате, голосовыми и т. д. Банки все чаще используют банкоматы как многофункциональные терминалы для проведения банковских операций, говорят эксперты. Также интерес банков к росту числа банкоматов связан с необходимостью пополнять карточные счета — банкомат становится своего рода операционной кассой банка. Как результат — в целом по стране банкоматов всех банков с функцией приема наличных примерно на 6% больше, чем только с функционалом снятия, оценивают эксперты.