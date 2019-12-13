Проект будет реализован в три этапа: на первом ИТ-компания внедрит хранилище данных на базе информационно-аналитической системы RS-DataHouse, на втором — бизнес-приложение «RSDH: Управленческая отчетность», а на третьем — бизнес-приложение «RSDH: Финансовое планирование и контроль исполнения бюджета». В результате выполненных работ банк сможет снизить трудозатраты на подготовку отчетности, а также повысить качество отчетов.

Hamkorbank сотрудничает с R-Style Softlab более 10 лет, банк использует программные продукты для автоматизации розничного и кредитного направлений бизнеса. Как отметила Туражанова Олмахон Юсупжановна, заместитель председателя Правления банка, «по окончании данного проекта мы рассчитываем повысить эффективность стратегического планирования и выпуска управленческих отчетов, что обеспечит успешное развитие ключевых видов деятельности банка и будет способствовать укреплению наших позиций на финансовом рынке Узбекистана».

«В рамках работ по построению централизованного хранилища данных в Hamkorbank наша компания настроит процесс, обеспечивающий ежедневную бесперебойную загрузку бухгалтерской, сделочной, клиентской и других видов информации в хранилище, а также настроит механизмы контроля качества данных, механизм уведомлений и ежедневные задания по загрузке и расчетам, — сообщила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — В результате внедрения аналитических бизнес-приложений банк сможет выйти на совершенно новый уровень работы с массивами данных, что особенно актуально при постоянном увеличении их объемов в условиях разветвленной филиальной сети».

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Об АКБ «Hamkorbank»

Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» (Республика Узбекистан) осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг Узбекистана с 1991 года, охватывая все административные регионы Республики. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование реального сектора экономики, финансирование проектов по технической и технологической модернизации. Особое место в работе банка занимает финансовая поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства. Более подробно на сайте .

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab