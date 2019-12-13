Закон о запрете использовать декларации участников амнистии капитала в качестве доказательства вины коснется тех, кто подал их ранее, а также лиц, уже оказавшихся под следствием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции фракции «Единая Россия» по итогам осенней парламентской сессии.

«У нас, согласно Конституции РФ, нормы уголовного права, отягчающие ответственность, не имеют обратной силы, а эти, конечно, будут иметь обратную силу и в полной мере будут распространяться и на это дело, о котором вы сказали, и на те, которые намечались», — пояснил глава комитета.

Госдума 13 декабря приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, а также прилагаемые к ней документы не могут расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Помимо этого, статья 164 УПК РФ, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.