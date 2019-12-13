Около 16,5 млн российских семей собираются в среднесрочной перспективе приобрести жилье, почти 82% из них рассматривают для этого ипотеку , сообщил во вторник генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник на совещании в Совете Федерации.

«В среднесрочной перспективе 16,5 миллиона семей планируют приобрести до одного миллиарда квадратных метров жилья, из них 13,5 миллиона семей готовы взять ипотеку. Возможность приобретения жилья в новостройках рассматривают 12 миллиона семей, в том числе 9,7 миллиона — с ипотекой», — сказал Плутник.

По его словам, ипотечный кредит сегодня имеют 6,5 млн семей. Согласно исследованию «ДОМ.РФ», у 70% есть дети, а 40% имеют двоих детей. «У 18% семей, которые оформили ипотеку в 2019 году, появились дети. Это говорит о том, насколько важную роль ипотека играет для семей, которые хотят улучшить жилищные условия, жить в своей квартире и растить детей», — отметил гендиректор «ДОМ.РФ».

Он добавил, что 69% заемщиков, оформивших кредит в 2019 году, — молодые люди до 35 лет, средний платеж по ипотеке составляет 21—22 тыс. рублей в месяц, средний размер кредита — 2,1 млн рублей. Доля семей, которым доступна ипотека, составляет 46%. «Мы совместно с Минстроем и Минфином планируем довести эту долю до 60%, что будет соответствовать лучшим международным практикам», — отметил Плутник.

По данным «ДОМ.РФ», с 2004 года объемы выдачи ипотеки увеличились более чем в 50 раз. В 2018 году было выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. В 2019 году объемы выдачи достигнут 2,9 трлн рублей, 95% из них — новые кредиты, а 5% — рефинансирование. Ипотечный портфель на сегодняшний день составляет 8 трлн рублей — около 7% ВВП.