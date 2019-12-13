Онлайн-банкинг Faktura.ru, доступный теперь клиентам банка, соответствует современным стандартам качества и занимает лидирующие позиции в рейтинге Internet Banking Rank 2019 от Markswebb.

В ходе реализации проекта специалистами Faktura.ru проведена интеграция сервисов онлайн-банкинга с процессингом и АБС сторонних вендоров. Визуальное решение интернет-банка и мобильного приложения выполнено в соответствии с фирменным стилем банка.

Модуль F.Balance на платформе Faktura.ru обладает обширным функционалом. Пользователям доступны платежи и переводы, в том числе переводы карта-карта, анализ расходов с настройкой категорий, оплата услуг, в том числе платежи в бюджет, операции по картам, открытие вкладов, просмотр реквизитов счета или карты с возможностью отправки по электронной почте, поиск банкоматов и офисов банка и многое другое. Кроме того, клиенты банка могут пройти процедуру саморегистрации и получить доступ к онлайн сервисам банка без посещения офиса.

«Миссия Алеф-Банка – максимально полно обеспечить потребности клиентов в качественных банковских услугах. Уверены, что с онлайн-банкингом от Faktura.ru клиенты банка получат комфортный многофункциональный сервис и смогут решать большинство финансовых задач онлайн», – комментирует Директор по информационным технологиям Алеф-Банка Павел Дулле. Faktura.ru – поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания. Faktura.ru входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисов с 2000 г. Клиентами компании являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ ПАО «Абсолют Банк», ПАО ИБ ООО «Веста», ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается более 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Благодаря сотрудничеству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиенты банков-партнеров Faktura.ru могут подключиться к сервисам бесконтактной оплаты по технологии NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay). В 2018 и 2019 году Faktura.ru занимает верхние строчки рейтингов агентства Markswebb c решениями для частных и корпоративных клиентов АО «АКБ «Алеф-Банк» — кредитная организация, ориентированная на кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на рынке ценных бумаг, в том числе в рамках привлечения ликвидности по операциям РЕПО. Основным источником ресурсов банка выступают средства физических лиц.

Источник: ЦФТ