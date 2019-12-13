Объем средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве вырос в ноябре почти в полтора раза. Такие данные приводятся в сообщении ЦБ.

Устойчивый рост в прошедшем месяце продемонстрировали все показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства: количество и сумма кредитных договоров, количество счетов эскроу и сумма размещенных на них средств, свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

За период с 28 октября по 2 декабря 2019 года значительно (почти на 10 тыс., или более чем на 40%) выросло количество счетов эскроу. На 2 декабря оно превысило 33 тыс. Объем денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос практически в полтора раза, превысив 107 млрд рублей.



Кредитный лимит по 653 кредитным договорам, заключенным банками с застройщиками, составил более 796 млрд рублей.