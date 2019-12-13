ЦБ РФ привлек банк «Открытие» и Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», сообщается на сайте регулятора. Девять постановлений в отношении «Открытия» от 22 ноября этого года и постановление в отношении Тинькофф Банка от 29 ноября вступили в законную силу 17 декабря.

Во всех случаях банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В соответствии с каждым из постановлений назначены административные штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ уже не в первый раз за несколько прошедших месяцев привлекает эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. По этому поводу в «Открытии» ранее отмечали, что работают над исключением подобных нарушений, и подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.