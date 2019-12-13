После этой даты обязательства по страхованию ответственности застройщика будут обеспечены через Фонд защиты прав граждан.
Страховку под договору гражданской ответственности застройщика участникам долевого строительства смогут получить дольщики, по договорам которых страховой случай наступил до 27 июня 2019 года и было предъявлено требование о выплате возмещения. Об этом сообщается в информационном письме Центрального банка.
После этой даты обязательства по страхованию ответственности застройщика будут обеспечены через Фонд защиты прав граждан.
Страховщиками производится выплата страхового возмещения гражданам – участникам долевого строительства по договорам страхования, по которым на 27 июня 2019 года наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового возмещения по договору страхования и (или) вступило в силу решение суда об исполнении обязательств по договору страхования. Фондом производится выплата возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений и исполнение обязательств застройщика по которым обеспечивалось договорами страхования, во всех иных случаях, предусмотренных Федеральным законом № 153-ФЗ», — говорится в письме.
Застрахованные вправе также потребовать выплату от Фонда в случае, если на указанную дату наступил страховой случай, а страховщик отказался выплачивать возмещение, ссылаясь на наступление страхового случая вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, например, преднамеренное банкротство застройщика. Также Фонд будет выплачивать средства в случаях, когда требования участника долевого строительства не удовлетворены полностью.
«Для получения более подробной информации по вопросам получения возмещения Банк России рекомендует обращаться в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», — добавили в ЦБ.
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