Бывший председатель правления банка «Москва» Игорь Сиротинин подал кассационную жалобу на отказ в признании незаконным приказа ЦБ об отзыве у организации лицензии, говорится в материалах арбитражного суда Московского округа.

Заявитель обжаловал в кассационной инстанции решение столичного арбитража от 8 июля и постановление апелляции. Суд тогда посчитал, что ЦБ при принятии решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию у банка. Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. По информации регулятора, во II квартале прошлого года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как считает ЦБ, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».