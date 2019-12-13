Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание, пишет РБК . В письме высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций.

В обращении московской «Опоры» отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса. В организации предполагают, что в действиях банков есть признаки согласованности.

По данным агентства Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф Банк. Так, Сбербанк трижды в течение года поднимал стоимость пакетов услуг. Подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. Как заявили в пресс-службе Сбербанка, тарифы за минувший год повышались незначительно, а изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке. Банк «Открытие» в мае на большинстве пакетов сократил лимит бесплатных переводов, также выросли комиссии за переводы физлицам.

Тинькофф Банк в июле отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». В пресс-службе банка заявили, что с момента запуска в 2015 году проекта для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» тариф на расчетно-кассовое обслуживание повышался один раз — во второй половине 2018 года. Тогда изменился один из трех тарифов — «Продвинутый».

По словам экспертов, в 2018 году банки активно запускали пакеты, рассчитанные на начинающих предпринимателей. Их тарифы предполагают бесплатное обслуживание счета, несколько бесплатных платежек в месяц и до 100 тыс. рублей переводов физлицу без комиссии, что снизило стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей в два раза за последние три года. Однако в середине 2019 года ряд банков стал повышать тарифы на базовые услуги. Таким образом, общая стоимость обслуживания по базовым услугам стала расти. Также повышение тарифов эксперты связывают со снижением доходности банков из-за того, что снижаются ставки по кредитам и депозитам, а также увеличиваются издержки на операционно-кассовое обслуживание.

Если ФАС выявит неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания, считают юристы. Однако в письме «Опоры России» не указаны конкретные банки, отсутствуют также указания на сроки, в которые нарушения могли иметь место. Из-за отсутствия конкретики установить согласованность в действиях банков будет крайне сложно, также это снижает вероятность того, что антимонопольная служба вообще инициирует проверку, полагают юристы.