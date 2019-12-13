Некредитным финансовым организациям и кредитным организациям следует разработать кодексы этики финансового аналитика. Такая рекомендация содержится в информационном письме Банка России к финансовым организациям, а также к саморегулируемым организациям финрынка.

ЦБ подчеркивает, что цель инициативы — развитие доверительной среды на российском финансовом рынке.

По задумке регулятора, положения кодексов должны распространяться на действия аналитиков при предоставлении ими или их представителями третьим лицам либо неограниченному кругу лиц информации, которая используется (может использоваться) для совершения операций на финансовом рынке, — например, рекомендаций, аналитических материалов. Также в кодексах должны быть пункты, касающиеся публичных суждений и оценок (в том числе в СМИ), которые оказывают или могут оказывать влияние на цену, спрос, предложение на тот или иной финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, на объем торгов ими и в целом на стабильность финансового рынка РФ или финансовую устойчивость отдельной финорганизации.

В письме ЦБ приводится список документов, на которые регулятор предлагает ориентироваться финорганизациям при составлении своих кодексов, прилагается их перевод.

Банк России рекомендует финансовым организациям обеспечивать присоединение своих работников и членов органов управления к кодексам на добровольной основе и раскрывать соответствующую информацию на своих сайтах, а также разработать механизм контроля за соблюдением кодексов и регулярно осуществлять такой контроль.

Саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка рекомендуется предоставлять организациям-членам методологическую и консультативную поддержку.



«В целях повышения уровня доверия к финансовому рынку Российской Федерации Банк России полагает необходимым выработать подходы к повышению добросовестности на финансовом рынке, в связи с чем намерен продолжить работу над формированием основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке», — отмечается в письме.

