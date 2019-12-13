Все судебные разбирательства между Альфа-Банком и главной строительной компанией Минобороны РФ АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) завершены, долг перед кредитной организацией погашен в полном объеме. Об этом говорится в сообщении банка.



«Дело прекращено Арбитражным судом Москвы, после чего Альфа-банк получил погашение в полном объеме по долгу ГУОВ. Совокупная сумма долга на дату перечисления средств составила 5,3 млрд рублей. Все судебные разбирательства между Альфа-Банком и ГУОВ в настоящее время завершены», — указано в пресс-релизе.

В июне Альфа-Банк подал иск о банкротстве компании «Главное управление обустройства войск» в связи невыплаченной задолженностью. В свою очередь ГОУВ тогда пообещал выполнить имеющиеся финансовые обязательства перед Альфа-Банком в ближайшие месяцы.

