Зараженные ресурсы госорганизаций России использовались хакерами для майнинга криптовалют, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов государственных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, а майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере», — сказал Мурашов.

Он отметил, что стоимость виртуальных монет высока, поэтому желающих легко заработать деньги много. «Для генерации виртуальных монет может использоваться до 80% свободной мощности компьютера, причем легальный пользователь может даже об этом не знать», — сказал замглавы НКЦКИ, отметив, что захват в целях майнинга серверов крупных компаний грозит существенным снижением их производительности и значительным ущербом для бизнеса.

Также Мурашов отметил, что двое граждан России привлечены к уголовной ответственности за майнинг криптовалют через зараженные компьютеры организаций.