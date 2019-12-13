По итогам зимнего «Интеллектуального кубка» определяются три команды, которые наравне еще с девятью командами — победительницами предыдущих сезонных кубков — смогут принять участие в финале-2019 и сразиться за Бриллиантовую сову.

В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:

1-е место – Новикомбанк

Евгений Кузьмин

Ольга Виноградова

Олег Зайцев

Евгения Клочкова

Евгений Гладилин

Павел Волов

Капитан Команды - Андрей Макоско

2-е место – Банк «Ренессанс Кредит»

Дмитрий Семенов

Михаил Горчаков

Анна Боровкова

Александр Мищенко

Павел Иванов

Иван Казаков

Ольга Скороходова

Капитан команды – Галина Кудрявцева

3-е место – Фора-Банк

Наталья Осипова

Елена Медведева

Иван Житков

Павел Ворожцов

Елена Поцелуева

Мария Бородина

Капитан команды – Алексей Соколов

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:

1-е место – QIWI

Дмитрий Тагиев

Дмитрий Харитонов

Мария Орлова

Юрий Дубров

Дмитрий Петрухин

Владимир Капинос

Денис Щербаченко

Капитан команды – Константин Вагнер

2-е место – Банки.ру

Елена Калинкина

Ирина Чибрикина

Елена Бурдюгова

Ольга Фиттерер

Александр Некрылов

Татьяна Елесина

Капитан команды – Андрей Никольский

3-е место – ГК «Инфосекьюрити»

Михаил Апостолов

Алексей Скогорев

Глеб Поварницын

Сергей Булатнов

Анастасия Ворожцова

Евгения Булыгина

Александр Миронов

Капитан команды - Александр Дворянский

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:

1-е место – АО «Гипротрубопровод»

Денис Элькис

Альберт Кужин

Амина Хафизова

Кирилл Рахманов

Дмитрий Сумин

Капитан команды – Александр Касперский

2-е место – ПАО «Газпром нефть»

Егор Васякин

Максим Маслюков

Иван Чубинец

Алиса Бородинова

Кирилл Левчук

Капитан Команды – Павел Ершов

3-е место – ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Чингиз Аитов

Татьяна Булдыжова

Татьяна Бузинова

Анатолий Грачев

Евгения Жандармова

Марина Самусенкова

Анна Аперян

Капитан команды – Владимир Ткач

Победителем в разминке стала команда Фора-Банка

Наталья Осипова

Елена Медведева

Иван Житков

Павел Ворожцов

Елена Поцелуева

Мария Бородина

Капитан команды – Алексей Соколов

В зимнем «Интеллектуальном кубке» принимали участие следующие команды:

Банк России

Банки.ру

Банк «Ренессанс Кредит»

Абсолют Банк

Фора-Банк

Новикомбанк

Nordea Bank

Банк Жилищного Финансирования

Экспобанк

Росбанк

ЦМР Банк

Группа компаний «Инфосекьюрити»

Ассоциация банков России

Компания БКС

QIWI

СК «Арсеналъ»

ГК «Регион»

НРК Р.О.С.Т.

Платежный сервис «Золотая Корона»

СК «Проминстрах»

PHILIPS

Компания «Открытие Брокер»

Юридическая компания Vinder Law Office

Московский Государственный Юридический Университет имени Олега Емельяновича Кутафина (МГЮА)

Туту.ру

ПАО «Газпром нефть»

ПАО «Геотек Сейсморазведка»

ООО «Гипротрубопровод»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

ООО «Татинтек»

ООО «Газпром газомоторное топливо».

АО «Зарубежнефть»

ЛЛК-Интернешнл

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации банков России.

Генеральные партнеры: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона».