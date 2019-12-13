Расширение предложения на продовольственных рынках продолжало способствовать замедлению инфляции в ноябре, когда она составила 3,5%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем в октябре. Также влияние на снижение темпов роста потребительских цен оказали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен» .

Продукты питания за год (в ноябре текущего года к ноябрю прошлого) подорожали на 3,7%. Годовая продовольственная инфляция замедлилась на 0,5 п. п. Умеренные темпы роста цен определялись более значительными объемами и более высоким качеством урожая 2019 года (для основных зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), поясняет регулятор. Свой вклад внесло также расширение предложения продукции животноводства. Продолжилось замедление роста цен на мясопродукты, впервые с октября 2018 года в ноябре снизился годовой темп удорожания сыра, а индекс цен на сливочное масло не вырос.

Непродовольственные товары за год подорожали на 3,1% (это на 0,1 п. п. ниже, чем в октябре). Основными причинами сдержанной ценовой динамики были укрепление рубля и динамика спроса. Нефтепродукты в ноябре были лишь на 1,5% дороже, чем годом ранее. Рост цен на них ограничивался действием механизма возвратного акциза. Другие основные группы непродовольственных товаров подорожали за этот период на 3,3% (замедление на 0,1 п. п. по сравнению с октябрем).

Годовой прирост цен на услуги увеличился на 0,1 п. п. и составил 3,9%. Заметный вклад внесло ускорение годового роста цен на зарубежные турпоездки, услуги организаций культуры и санаториев. Ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг может быть одним из признаков оживления потребительского спроса.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось замедление годовой инфляции в большинстве регионов (в 67). Темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в основном снижались. Динамика цен на услуги была более разнородной: в 49 регионах наблюдалось ускорение темпов роста, в 32 — замедление.



«По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9—3,2%. В I квартале 2020 года годовая инфляция сложится ниже 3%, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — отмечается в докладе.

