Способствовать созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в ближайшей перспективе будут не только новыми мерами стимулирования в рамках нацпроекта, но и новой методикой подсчета числа таких мест, сообщает «Коммерсант» .

Минэкономики готовится отчитаться президенту об исполнении поручений по повышению производительности труда в соответствии с целями, заложенными в майских указах еще 2012 года. Ими предписывалось достичь показателя в 25 млн ВПРМ к 2020 году. В сентябре 2018 года вице-премьер Антон Силуанов заявил, что цель не была выполнена из-за отсутствия «четкого целеполагания и исполнения задач», а контрольное управление президента по итогам проверки исполнения указа рекомендовало Минэкономики изменить методику расчета показателя. Согласно апрельским данным Росстата, в 2018 году число ВПРМ выросло сразу на 2,4 млн и достигло 19,5 млн, то есть при сохранении тех же темпов роста задача будет исполнена если не к 2020 году, то по его итогам.

Большая часть проекта доклада Минэкономики президенту посвящена перечислению мер стимулирования инвестиций и технологических инноваций, заложенных в паспорт нацпроекта по производительности и другие программы (льготное кредитование , экспортная поддержка, стимулирование внедрения искусственного интеллекта, создание технодолин и развитие инновационных кластеров и т. д.), которые никакого влияния на статистику 2019 года уже не окажут.

В рамках тех же поручений на основе доклада контрольного управления Минэкономики готовится отчитаться о разработке новой методики расчета производительности труда. Расчет численности ВПРМ также будет основываться на показателе производительности, туда попадут все предприятия, преодолевшие целевой показатель по региону.