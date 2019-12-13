Глобальная компания SimbirSoft получила Национальную банковскую премию 2019 в номинации «За повышение эффективности бизнеса» за разработку сайта Росбанка. Ранее этот кейс был отмечен золотой медалью Tagline Awards 2019.

Один из ведущих банков страны Росбанк в апреле 2019 года запустил новый корпоративный сайт. Банк поставил цель преобразить его в соответствии с базовыми принципами новой бренд-платформы группы Societe Generale «Будущее – это вы» и создать эффективный канал взаимодействия для клиентов.

Росбанк подключил к этому знаковому проекту нескольких опытных подрядчиков, которые работали в тесном сотрудничестве с инхаус-командой банка. Глобальная IT-компания SimbirSoft занималась backend, frontend разработкой и обеспечением качества, также разработку и верстку осуществляла Студия Олега Чулакова, а дизайн и анимацию взяло на себя digital-агентство Red Collar.

Согласно оценкам банка, после обновления сайта его посещаемость выросла в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество заявок на обратный звонок и показатели конверсии клиентов.

«Мы признательны за доверие коллег и высокую оценку нашей работы. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками России мы научились быстро понимать бизнес-задачи наших партнеров и вместе разрабатывать эффективные IT-решения в установленные сроки. Это позволило создать максимально удобный и эффективный канал взаимодействия с клиентами для Росбанка», – рассказал генеральный директор SimbirSoft Алексей Флоринский.

О компании

SimbirSoft — глобальная IT-компания с опытом в разработке и тестировании программных продуктов с 2001 года. Количество сотрудников — более 700 человек. Головной офис и центры разработки находятся в нескольких городах России, с филиалом в США.

Компания предоставляет услуги по разработке систем для автоматизации работы предприятий, высоконагруженных систем, мобильных приложений, встроенного ПО и блокчейн проектов, MachineLearning и DataScience для заказчиков из России, Европы и США.