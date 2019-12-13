РНКБ планирует нарастить свою долю на банковском рынке в Краснодарском крае до 10% в течение пяти лет, сообщил журналистам председатель совета директоров кредитной организации Михаил Якунин. Сейчас доля РНКБ в этом регионе составляет около 1,5%.



«На Краснодар мы смотрим достаточно внимательно, там сейчас наша доля порядка 1,5% по разным продуктам. Я думаю, что в среднесрочной перспективе долю рынка можно довести <...> на горизонте 5 лет возможно до 10%», — сказал Михаил Якунин.

Напомним, в Краснодарском крае крупнейшему крымскому банку принадлежит Крайинвестбанк. Изначально слияние двух банков планировалось к 2023 году, но в середине этого года Михаил Якунин объявил, что РНКБ присоединит санируемый банк уже до 1 января 2020-го. Он подчеркивал, что за счет этой сделки РНКБ рассчитывает на укрепление своих позиций в «материковой» части России.