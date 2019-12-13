Промсвязьбанк уменьшил ставки по ипотеке . Величина снижения составила до 0,5 процентного пункта.

Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке для клиентов «с улицы» доступны под 7,79—11% годовых. Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 9—9,2% годовых (ставки действуют при выходе на сделку в течение 30 дней с момента одобрения заявки банком). Обновленная ставка по рефинансированию действующих ипотечных кредитов в сторонних банках составляет 8,5% годовых.

Кредиты на покупку жилья военнослужащими теперь предоставляются под 8,6% годовых.

«Условиями кредитования предусмотрены скидки к ставке для зарплатных клиентов банка, а также при покупке недвижимости у различных категорий партнеров. Следует учесть, что минимальная ставка по кредитам на покупку новостроек применяется при сумме кредита от 7 миллионов рублей в Москве и Московской области, 5 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3,5 миллиона рублей в иных регионах», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



Кредиты предоставляются в сумме до 100% от стоимости залога в зависимости от конкретной программы (не более 30 млн рублей). Срок финансирования может достигать 25 лет. При отказе заемщика от комплексного ипотечного страхования применяется надбавка к ставке в размере 3 п. п.