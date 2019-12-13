Банк России установил официальные курсы валют на 17 декабря.

Курс доллара повысился на 21,42 копейки, составив 62,7686 рубля (62,5544 рубля на 16 декабря). Курс евро вырос на 8,23 копейки до 69,9431 рубля (с 69,8608 рубля на 16 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,75 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:16 мск стоил 69,83 рубля (минус 10 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,64 до 62,86 рубля за доллар и от 69,77 до 70,02 рубля за евро.