Потребительских кредитов в декабре в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы, показывает статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за 2015—2018 годы. Также в декабре граждане обычно активно получают кредиты на любые суммы. Но самое большое отклонение от среднемесячных значений зафиксировано в диапазоне сумм от 30 тыс. до 100 тыс. рублей – на 34,3%.

Самыми активными заемщиками в высокий сезон становятся граждане в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе обычно выдается на 28,2% больше потребкредитов, чем в среднем в месяц в течение года.

Самая высокая декабрьская активность в последние годы фиксируется в Ставропольском крае (на 37,9% больше среднемесячных значений), Московской (29,8%) и Ростовской (28,6%) областях. Самые скромные показатели – в Ленинградской (16%) и Белгородской (17,7%) областях, а также в Республике Татарстан (17,8%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в настоящее время средний уровень одобрения заявок на получение необеспеченного кредита – всего 39%, но для тех заемщиков, у которых персональный кредитный рейтинг (ПКР) больше, шансы на получение хорошего кредита существенно выше.

Так, для займов до 30 тыс. рублей вероятность одобрения для заемщиков с ПКР меньше 350 баллов (минимальные значения) в 3,6 раза ниже, чем для заемщиков с ПКР более 800 баллов (максимальные значения). Заемщикам с значением ПКР от 800 баллов и выше банки одобрят кредиты на сумму более 300 тыс. рублей в 18,4 раза чаще, чем заемщикам с ПКР от 300 до 350 баллов.