Российские банки пока не уделяют достаточного внимания теме экологии, климатических изменений и корпоративной социальной ответственности, при этом наиболее прогрессивными в отношении принципов устойчивого развития можно назвать Московский Кредитный Банк, «Центр-инвест», Транскапиталбанк, ВТБ и СДМ-Банк. Такие выводы содержатся в представленном в понедельник первом исследовании по практикам ответственного финансирования в российском банковском секторе, которое было подготовлено экспертами российского отделения Всемирного фонда природы, исследовательского центра энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге и аналитического центра Национального рейтингового агентства.

В исследование включен 21 банк: крупнейшие по капиталу, а также имевшие опыт работы с такими международными финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация. Проанализированы отчеты и документы, а с некоторыми банками удалось провести интервью или получить их письменные ответы по теме исследования. Оценка программ благотворительности не проводилась.

У пяти вышеперечисленных банков «прогрессивной» группы в отчетности раскрыта стратегия устойчивого развития (наиболее детализированная — у МКБ), имеется упоминание принципов ответственного финансирования и программа корпоративной социальной ответственности. При этом лишь у «Центр-инвеста» присутствует специальная секторальная политика в отношении ответственного финансирования. «Банк очень тщательно подходит к отбору проектов в агробизнесе. При этом в стратегии отмечены устойчивое развитие и ответственность перед будущими поколениями как важные составляющие деятельности. Такие формулировки не встречаются больше ни у одного банка из списка. У банка «Центр-инвест» также есть кредитный продукт для проектов по модернизации существующего производства с целью внедрения энергоэффективных технологий, что является, по сути, специальным кредитным продуктом для «зеленых» проектов. Таких продуктов у банков из списка нет», — указывают исследователи.

У ВТБ есть политика ответственного финансирования, а также программа «Зеленый офис». Куратором природоохранных инициатив банка является специальное юрлицо «ВТБ Экология». У СДМ-Банка существует политика по рискам окружающей среды, общества и корпоративного управления, однако ссылка дана на соответствующий внутренний документ, которого нет в открытом доступе.



Еще одну группу составляют банки, которые предоставляют довольно ограниченную информацию по темам корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. К этой группе относятся Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, ЮниКредит Банк.

Чаще всего в таких банках программа корпоративной социальной ответственности присутствует в виде благотворительной деятельности и/или волонтерства. Некоторые фининституты имеют программы по отслеживанию и снижению собственного воздействия на окружающую среду (экономия электроэнергии, воды и других ресурсов). «ЮниКредит» старается повысить энергоэффективность, однако правила или процедуры в области устойчивого развития как таковой в годовом отчете не прописаны. Росбанк входит в международную финансовую группу Societe Generale, которая поддерживает Парижское соглашение по климату в своей стратегии развития, однако в стратегии и отчетности Росбанка ссылки на него отсутствуют. Крупные банки ( Сбербанк , Газпромбанк) участвуют в проектах государственно-частного партнерства в области возобновляемых источников энергии и утилизации отходов. О Россельхозбанке в числе прочего сообщается, что он активно подключился к разработке программ по переходу на газомоторное топливо.

Наконец, у Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, банка «Россия», Совкомбанка, Московского Областного Банка, «Уралсиба», Ситибанка, «Ак Барса», Примсоцбанка принципы устойчивого развития, темы корпоративной социальной ответственности и ответственного финансирования не представлены в отчетности и на сайте, в основном упоминания о социальной ответственности сводятся к краткому описанию благотворительной деятельности.

В целом отмечается, что в годовых отчетах рассмотренных банков всех групп никак не затрагиваются вопросы изменения климата, а корпоративная социальная ответственность — это в основном благотворительность и волонтерская деятельность сотрудников. При этом ряд банков сотрудничали с ЕБРР или МФК по вопросам «зеленых» стандартов или проектов в 2006—2013 годах (ЕБРР и МФК прекратили финансирование новых проектов в России в 2014 году, с тех пор российский финансовый рынок испытывает сложности в привлечении «зеленых» долгосрочных инвестиций, уточняется в обзоре). Секторальные политики для «зеленых» отраслей фактически отсутствуют. Ни у одного из рассмотренных банков нет данных об углеродном/экологическом следе портфеля.

В рекомендациях авторов исследования говорится, что для развития ответственного финансирования важно наличие на рынке крупного игрока, у которого развитие таких продуктов и применение процедур указано в качестве стратегического приоритета. «На наш взгляд, таким драйвером вполне может стать Сбербанк. В этой связи рекомендация заключается в том, чтобы Банк России как акционер Сбербанка поставил соответствующие задачи по развитию финансирования отдельных секторов и применения соответствующих практик в задачи для развития банка», — пишут эксперты.

По их мнению, Центробанку необходимо инициировать проведение стресс-теста банковской системы на предмет существенности экологических и климатических рисков, а также с учетом вероятности введения углеродного налога, в частности в ЕС. Кроме того, Банку России, по словам исследователей, необходимо рассмотреть возможность изменения (снижения) требований к резервированию капитала для «зеленых» секторов. Правительству стоит рассмотреть возможность возвращения международных институтов развития, таких как ЕБРР, в Россию для финансирования климатических и «зеленых» проектов, считают также эксперты.

В исследовании затрагивается вопрос о природе возникновения экологических рисков в банковском секторе. С одной стороны, можно говорить о прямом воздействии банка на экологию путем чрезмерного потребления энергоресурсов, использования бумаги и частых командировок сотрудников с использованием авиасообщения. С другой стороны, банк подвержен рискам своих клиентов: систематическое нарушение экологических норм и требований может негативно сказаться на финансовом состоянии, репутации компании-нарушителя и привести к передаче экологических рисков на баланс банка через кредитные соглашения в виде ухудшения общей кредитоспособности такого клиента, снижения стоимости залога.



В качестве одного из возможных инструментов для уменьшения негативного влияния риска названо создание банками так называемых Sustainability Improvement Loans — кредитов, привязанных к показателям устойчивого развития: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя устойчивого развития компании-заемщика. «На российском рынке этот продукт представлен банком ING, который подписал два уникальных кредитных соглашения, привязанных к показателям устойчивого развития, с двумя российскими компаниями», — указано в исследовании. Уточняется, что речь идет о горнорудной компании «Полиметалл» и горно-металлургическом холдинге «Металлоинвест»; кроме того, ING вместе с Natixis выступили организаторами и букраннерами синдицированной сделки предэкспортного финансирования российской алюминиевой компании «Русал» на пять лет в объеме 750 млн долларов, где также есть привязка к показателям устойчивого развития.