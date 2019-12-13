МТСБанк запустил онлайн-сервис для самозанятых в мобильном приложении для физических лиц «Новый МТС Банк», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С помощью интерфейса приложения физические лица-плательщики налога на профессиональный доход или самозанятые смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), вести бизнес-отчетность и взаимодействовать с официальным приложением ФНС России «Мой налог» для самозанятых», — говорится в релизе.

Онлайн-сервис призван максимально упростить плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) или самозанятым взаимодействие с налоговой службой и их документооборот с клиентами. Сервис позволяет самозанятым бесплатно и без посещения налоговой службы и офиса банка:

зарегистрироваться в качестве самозанятого в ФНС России;

следить за начислением налогов;

вести учет безналичных и наличных доходов;

сформировать и отправить клиенту чек, создав ссылку или QR-код.

Воспользоваться сервисом смогут действующие и новые держатели карт МТС Банка, обновившие после 16 декабря 2019 года мобильное приложение «Новый МТС Банк». Чтобы начать работу, в личном кабинете онлайн-сервиса необходимо перейти в раздел «Для самозанятых».

В рамках сервиса перевод денежных средств на карты и расчетные счета физических и юридических лиц осуществляются без комиссии, все зачисления денежных средств и снятия наличных в банкоматах любых банков на всей территории РФ бесплатны.

Новый проект МТС Банка также аккумулирует ряд партнерских digital-сервисов – клиент может получить услуги по юридическому сопровождению, страхованию ответственности и здоровья, а также бесплатный трехмесячный доступ к конструктору сайтов.